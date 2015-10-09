КПЛ
Сегодня 20:55
 

"Актобе" вырвал вторую победу в КПЛ-2026

"Актобе" вырвал вторую победу в КПЛ-2026 5-й тур КПЛ-2026: "Актобе"- "Каспий". ©ФК "Актобе"

В Туркестане завершился матч 5-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), в рамках которого "Актобе" одержал минимальную победу над актауским "Каспием" - 1:0, сообщают Vesti.kz.

2

Единственный гол на 45-й минуте забил форвард сборной Казахстана Артур Шушеначев.

После этого матча "Актобе" набрал семь очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. "Каспий", в свою очередь, с одним баллом в активе замыкает список из 16-ти команд КПЛ.

Отметим, что для "красно-белых" это первая победа под руководством словацкого тренера Штефана Тарковича и вторая в стартовавшем сезоне.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

Вторая лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 2, мужчины
14 апреля 16:00   •   не начат
Кайсар-М
Кайсар-М
(Кызылорда)
- : -
Ордабасы-М
Ордабасы-М
(Шымкент)
