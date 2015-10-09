Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
Вчера 23:13
 

Аймбетов помог новому клубу сотворить камбэк и вырвать победу в Европе

  Комментарии

Поделиться
Абат Аймбетов. ©ФК "Адана Демирспор"

"Петролул" одержал волевую победу над "Униря Слобозия" в выездном матче четвёртого тура группы вылета чемпионата Румынии — 2:1, передают Vesti.kz.

Поделиться

Хозяева поля активно начали встречу и уже на 9-й минуте вышли вперёд благодаря голу Кристиан Албу. Однако вскоре ситуация для "Унири" осложнилась: на 17-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления Эстебана Ороско.

Во втором тайме тренерский штаб "Петролула" усилил игру заменами. На 59-й минуте на поле появился нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.

Перелом наступил во второй половине встречи: на 65-й минуте Рареш Поп восстановил равновесие, а на 85-й минуте победный мяч забил Георге Грозав.

Благодаря этой победе "Петролул" набрал 22 очка и поднялся на шестое место в таблице группы вылета. "Униря Слобозия" с 19 баллами опустилась на восьмую строчку.

Напомним, Аймбетов стал игроком румынского клуба в феврале 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 апреля 00:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 103 человек

Реклама

Живи спортом!