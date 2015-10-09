Двумя голами и удалением завершился матч Алипа в "Зените" против чемпиона РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" на своём поле упустил победу над "Краснодаром" — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Счёт в игре был открыт на 27-й минуте: полузащитник хозяев Вендел точным ударом вывел "сине-бело-голубых" вперёд. После перерыва гости сумели отыграться — на 69-й минуте отличился защитник Лукас Оласа.

Концовка встречи получилась напряжённой для петербуржцев. На 78-й минуте нападающий Педриньо, который появился на поле всего за несколько минут до этого, получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Отметим, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку "Зенита" и появился на поле лишь на 92-й минуте.

После этой ничьей "Зенит" набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. "Краснодар", который является действующим чемпионом, с 53 баллами сохраняет лидерство в российской премьер-лиге (РПЛ-2025/26).

Матч за золото? Алипа ждёт принципиальное противостояние в РПЛ

