Россия
Вчера 23:35
 

Двумя голами и удалением завершился матч Алипа в "Зените" против чемпиона РПЛ

Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

В матче 24-го тура чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" на своём поле упустил победу над "Краснодаром" — 1:1, сообщают Vesti.kz.

В матче 24-го тура чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" на своём поле упустил победу над "Краснодаром" — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Счёт в игре был открыт на 27-й минуте: полузащитник хозяев Вендел точным ударом вывел "сине-бело-голубых" вперёд. После перерыва гости сумели отыграться — на 69-й минуте отличился защитник Лукас Оласа.

Концовка встречи получилась напряжённой для петербуржцев. На 78-й минуте нападающий Педриньо, который появился на поле всего за несколько минут до этого, получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Отметим, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку "Зенита" и появился на поле лишь на 92-й минуте.

После этой ничьей "Зенит" набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. "Краснодар", который является действующим чемпионом, с 53 баллами сохраняет лидерство в российской премьер-лиге (РПЛ-2025/26).

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3 Локомотив М 24 12 9 3 50-33 45
4 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
5 Спартак М 24 12 6 6 38-32 42
6 ЦСКА М 24 13 3 8 36-26 42
7 Рубин 24 9 7 8 23-25 34
8 Ахмат 24 8 7 9 29-31 31
9 Динамо М 23 8 7 8 40-33 31
10 Ростов 24 6 8 10 19-26 26
11 Динамо Мх 24 5 8 11 15-30 23
12 Крылья Советов 24 5 7 12 25-44 22
13 Акрон Тл 23 5 7 11 28-40 22
14 Пари НН 24 6 3 15 20-39 21
15 Оренбург 24 4 8 12 24-36 20
16 Сочи 24 3 3 18 21-53 12

