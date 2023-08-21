Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Турция
Сегодня 07:56
 

Казахстанский игрок помог клубу удержать ничью в чемпионате Турции

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский игрок помог клубу удержать ничью в чемпионате Турции Лев Скворцов. ©КФФ

"Кечиоренгюджю" и "Серикспор" не смогли определить сильнейшего в матче 35-го тура первой лиги Турции, передают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча, прошедшая в Анкаре, завершилась со счётом 0:0.

За "Серикспор" весь матч отыграл казахстанский защитник Лев Скворцов, получивший жёлтую карточку на 49-й минуте.

После этой ничьей "Кечиоренгюджю" с 54 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Серикспор" располагается на 17-й строчке с 36 очками.

Отметим, что Скворцов стал игроком турецкого клуба в январе 2026 года. Ранее он играл за "Актобе", "Туран", "Атырау", "Астану", а также за российские "Шинник" и "Химки".

С 2023 по 2024 год привлекался в сборную Казахстана по футболу.


 

Реклама

Живи спортом!