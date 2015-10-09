Левандовски может сменить "Барселону" на другой клуб Ла Лиги

Мадридский "Атлетико" планирует громкий трансфер: клуб уже установил негласные контакты с окружением нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, "матрасники" хотят воспользоваться неопределенностью вокруг контракта польского бомбардира. Главная цель мадридцев — убедить игрока не продлевать соглашение с каталонцами и забрать его летом в статусе свободного агента.

Ключевые моменты потенциальной сделки:

• Интерес со стороны "Атлетико": руководство мадридского клуба и главный тренер Диего Симеоне видят в поляке идеального кандидата для усиления атаки и решения проблем с реализацией моментов.

• Главное препятствие: действующий контракт Левандовски с "Барселоной" включает пункт об автоматическом продлении на год при выполнении определённых игровых параметров.

• Позиция "Атлетико": если пункт активируется, сделка станет платной и потеряет для мадридцев финансовую привлекательность. Поэтому клуб ведёт переговоры крайне осторожно и выжидает.

• План на лето: окончательное решение будет принято во время летнего трансферного окна. Если 37-летний форвард всё же станет свободным агентом, "Атлетико" сразу перейдёт в наступление.

Для "Атлетико" это знакомый сценарий: ранее клуб уже проворачивал подобные успешные сделки с опытными топ-форвардами из "Барселоны" — Давидом Вильей и Луисом Суаресом, которые в итоге помогали мадридцам в решении определённых задач в Ла Лиге.

Левандовски представляет "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Баварии" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне поляк сыграл за каталонцев 39 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 3 результативные передачи.

