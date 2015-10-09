Испания
Сегодня 08:40
 

Левандовски может сменить "Барселону" на другой клуб Ла Лиги

Левандовски может сменить "Барселону" на другой клуб Ла Лиги

Мадридский "Атлетико" планирует громкий трансфер: клуб уже установил негласные контакты с окружением нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, "матрасники" хотят воспользоваться неопределенностью вокруг контракта польского бомбардира. Главная цель мадридцев — убедить игрока не продлевать соглашение с каталонцами и забрать его летом в статусе свободного агента.

Ключевые моменты потенциальной сделки:

• Интерес со стороны "Атлетико": руководство мадридского клуба и главный тренер Диего Симеоне видят в поляке идеального кандидата для усиления атаки и решения проблем с реализацией моментов.

• Главное препятствие: действующий контракт Левандовски с "Барселоной" включает пункт об автоматическом продлении на год при выполнении определённых игровых параметров.

• Позиция "Атлетико": если пункт активируется, сделка станет платной и потеряет для мадридцев финансовую привлекательность. Поэтому клуб ведёт переговоры крайне осторожно и выжидает.

• План на лето: окончательное решение будет принято во время летнего трансферного окна. Если 37-летний форвард всё же станет свободным агентом, "Атлетико" сразу перейдёт в наступление.

Для "Атлетико" это знакомый сценарий: ранее клуб уже проворачивал подобные успешные сделки с опытными топ-форвардами из "Барселоны" — Давидом Вильей и Луисом Суаресом, которые в итоге помогали мадридцам в решении определённых задач в Ла Лиге.

Левандовски представляет "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Баварии" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне поляк сыграл за каталонцев 39 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 3 результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27
20 Леванте 30 6 8 16 34-50 26

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
Атлетико М
- : -
Барселона
