Англия
Вчера 22:35
 

"Ман Сити" с Хусановым разгромил "Челси" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ

"Ман Сити" с Хусановым разгромил "Челси" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ

В матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26) лондонский "Челси" на своём поле уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:3, передают Vesti.kz.

В матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26) лондонский "Челси" на своём поле уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:3, передают Vesti.kz.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей, однако после перерыва гости быстро взяли игру под контроль. На 51-й минуте защитник Нико О’Райли открыл счёт, удачно подключившись к атаке. Уже через шесть минут преимущество "горожан" удвоил Марк Гехи, а окончательно снял вопросы о победителе бельгийский вингер Жереми Доку, отличившийся на 68-й минуте.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и провёл на поле все 90 минут.

После этой победы команда Хосепа Гвардиолы набрала 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице, продолжая погоню за лидирующим "Арсеналом" (70 очков). При этом у "Сити" остаётся матч в запасе.

"Челси", в свою очередь, с 48 баллами располагается на шестой строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 апреля 00:00
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Лидс Юнайтед
(Лидс)
