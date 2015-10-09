Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 19:55
 

Гвардиола решил судьбу Хусанова в "Манчестер Сити"

  Комментарии

Поделиться
Абдукодир Хусанов. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26) против лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26) против лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

С первый минут в стане "горожан" выйдет защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Состав "Сити" на матч с "Челси"

  • Доннарумма,
  • Нунес,
  • О'Райли,
  • Гехи,
  • Хусанов,
  • Семеньо,
  • Родри,
  • Доку,
  • Силва,
  • Холанд,
  • Шерки.

Состав "Челси" на матч с "Сити"

  • Санчес,
  • Фофана,
  • Кукурелья,
  • Гюсто,
  • Хато,
  • Кайседо,
  • Палмер,
  • Сантос,
  • Нету,
  • Педро,
  • Эстевао.

Встреча между командами состоится 12 апреля на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) и начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.

На данный момент "Челси" с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Сити", набрав 61 балл и имея матч в запасе, располагается на второй строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
11 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
12 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 246 человек

Реклама

Живи спортом!