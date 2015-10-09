Гвардиола решил судьбу Хусанова в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26) против лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

С первый минут в стане "горожан" выйдет защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Состав "Сити" на матч с "Челси"

Доннарумма,

Нунес,

О'Райли,

Гехи,

Хусанов,

Семеньо,

Родри,

Доку,

Силва,

Холанд,

Шерки.

Состав "Челси" на матч с "Сити"

Санчес,

Фофана,

Кукурелья,

Гюсто,

Хато,

Кайседо,

Палмер,

Сантос,

Нету,

Педро,

Эстевао.

Встреча между командами состоится 12 апреля на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) и начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.

На данный момент "Челси" с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Сити", набрав 61 балл и имея матч в запасе, располагается на второй строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!