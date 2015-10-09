Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26) против лондонского "Челси", передают Vesti.kz.
С первый минут в стане "горожан" выйдет защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.
Состав "Сити" на матч с "Челси"
- Доннарумма,
- Нунес,
- О'Райли,
- Гехи,
- Хусанов,
- Семеньо,
- Родри,
- Доку,
- Силва,
- Холанд,
- Шерки.
Состав "Челси" на матч с "Сити"
- Санчес,
- Фофана,
- Кукурелья,
- Гюсто,
- Хато,
- Кайседо,
- Палмер,
- Сантос,
- Нету,
- Педро,
- Эстевао.
Встреча между командами состоится 12 апреля на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) и начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.
На данный момент "Челси" с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Сити", набрав 61 балл и имея матч в запасе, располагается на второй строчке.
Хусанов собрался выиграть Лигу чемпионов и выбрал клуб
