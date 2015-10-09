Сборные
Сегодня 17:12
 

Зидан отказался возглавить сборную из топ-105 рейтинга ФИФА и выбрал другую

Зинедин Зидан. Фото: ©depositphotos.com/m.iacobucci.tiscali.it

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана по футболу, сообщают Vesti.kz.



По информации PM Arena, сборная Таджикистана сделала предложение 53-летнему французскому специалисту, но тот "вежливо отказался".

Отмечается, что у Зидана уже есть договоренность со сборной Франции, которую он должен возглавить после чемпионата мира-2026.

Таджикистан занимает 103-е место в рейтинге ФИФА - весь состав сборной (на Transfermarkt) стоит 7,8 миллиона евро, тогда как у Франции – 1,36 миллиарда евро.


Напомним, Зидан дважды тренировал "Реал" — с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021-й. Под его руководством мадридский клуб завоевал 11 трофеев, в том числе три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

После ухода из "Реала" француз нигде не работал.

