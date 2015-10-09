Зидан получил уникальный контракт и согласился вернуться в работу ©

Французский тренер Зинедин Зидан близок к возвращению в профессию — легендарный специалист договорился о работе с новой командой, передают Vesti.kz.

Договорённость с федерацией

По информации Mundo Deportivo, Зидан уже дал согласие Французской футбольной федерации и станет новым главным тренером национальной команды.

Ожидается, что он официально подпишет контракт после чемпионата мира-2026 этим летом и сменит Дидье Дешам, который ранее объявил о своём уходе из сборной.

Уникальные условия контракта

Соглашение Зидана с федерацией будет иметь необычную структуру: в контракте прописана дата начала работы, однако отсутствует фиксированный срок окончания. Таким образом, специалист сможет возглавлять сборную столько, сколько посчитает нужным.

Проверенный штаб

Ожидается, что Зидан приведёт с собой хорошо знакомых специалистов, с которыми уже работал в "Реале". В его штаб могут войти:

Давид Беттони — давний помощник тренера

Хамиду Мсаиди — специалист по восстановлению и поддержке игроков

Оба входили в его команду во время работы в мадридском клубе и считаются частью ближайшего окружения тренера.

Возвращение после паузы

Зидан дважды тренировал мадридский "Реал" — с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021-й. После ухода из "королевского клуба" он не работал на профессиональном уровне.

Несмотря на длительную паузу, француз оставался востребованным специалистом: его связывали с рядом топ-клубов, включая возможное возвращение в стан "сливочных". Кроме того, по данным источника, он получал щедрое предложение от саудовского "Аль-Хиляля", однако в итоге сделал выбор в пользу национальной команды.

