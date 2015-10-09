Англия
Сегодня 17:30
 

Салах переписал историю АПЛ: это сделали лишь 5 игроков

Мохамед Салах продолжает переписывать историю английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Нападающий "Ливерпуля" достиг отметки в 250 результативных действий в АПЛ (голы + передачи), если не учитывать забитые пенальти. Это достижение выводит египтянина в элитный список игроков, которым удавалось преодолеть эту планку.

До него подобного уровня достигали только четыре футболиста: Уэйн Руни, Райан Гиггз, Алан Ширер и Энди Коул. Теперь к этому закрытому клубу присоединился и Салах. 

На данный момент показатели выглядят так:

– Уэйн Руни – 288 (185 голов + 103 передачи)

– Райан Гиггз – 269 (107 + 162)

– Алан Ширер – 268 (204 + 64)

– Энди Коул – 259 (186 + 73)

– Мохамед Салах – 250 (157 + 93)


Отметим, что Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года, когда перешёл из "Ромы" за 42 миллиона евро. За это время он стал одним из ключевых игроков команды и её символом.

В нынешнем сезоне форвард провёл 36 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав девять результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

