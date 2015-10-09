Салах переписал историю АПЛ: это сделали лишь 5 игроков

Мохамед Салах продолжает переписывать историю английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Нападающий "Ливерпуля" достиг отметки в 250 результативных действий в АПЛ (голы + передачи), если не учитывать забитые пенальти. Это достижение выводит египтянина в элитный список игроков, которым удавалось преодолеть эту планку.

До него подобного уровня достигали только четыре футболиста: Уэйн Руни, Райан Гиггз, Алан Ширер и Энди Коул. Теперь к этому закрытому клубу присоединился и Салах.

На данный момент показатели выглядят так:

– Уэйн Руни – 288 (185 голов + 103 передачи)

– Райан Гиггз – 269 (107 + 162)

– Алан Ширер – 268 (204 + 64)

– Энди Коул – 259 (186 + 73)

– Мохамед Салах – 250 (157 + 93)

Отметим, что Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года, когда перешёл из "Ромы" за 42 миллиона евро. За это время он стал одним из ключевых игроков команды и её символом.

В нынешнем сезоне форвард провёл 36 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав девять результативных передач.

