"Нурик ничем не хуже защитников "МЮ". Самородов - о перспективах Алипа в АПЛ

Новости спорта Футбол Россия
15 августа 22:04
©КФФ

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов высказался о перспективах защитника "Зенита" Нуралы Алипа заиграть в Европе, передают Vesti.kz.

- Еще один лидер сборной Казахстана - Нуралы Алип. Много писали про интерес к нему того же "Реала", ПСЖ, "МЮ". Как думаешь, реально ему выйти на такой уровень?

- Мы с ним общались на эту тему. Он точно так же все читал, но ничего не знает. Однако я думаю, что он мог бы куда-то уехать. "Зенит" все-таки на слуху даже без еврокубков. Тут за всеми следят. Если кто-то нужен, будут следить скауты. К тому же это чемпион России шести последних лет. Почему нет? Думаю, что Нурик ничем не хуже защитников "Манчестер Юнайтед". Реально, это не лесть, я говорю искренне, - приводит слова Максима "Чемпионат".

Ранее Самородов сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, назвал главную причину перехода в "Ахмат", рассказал об интересе других клубов, а также сделал заявление о переходе в "Реал" и главной звезде сборной Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2 Динамо М 4 3 0 1 8-3 9
3 Локомотив М 4 3 0 1 11-5 9
4 Спартак М 4 2 1 1 6-3 7
5 ЦСКА М 4 2 1 1 9-3 7
6 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
7 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
10 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12 Акрон Тл 4 1 1 2 6-7 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 4 1 0 3 3-10 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 4 0 1 3 1-7 1

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Самородов Максим Премьер-лига России Манчестер Юнайтед

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