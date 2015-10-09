Новый клуб Адиева нацелился на Чеснокова и упустил его

Атакующий полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков попал в шорт-лист российского клуба "Крылья Советов", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер самарцев Магомед Адиев лично был заинтересован в трансфере 25-летнего казахстанца, однако тот уже договорился с шотландским "Хартсом", подписав предварительный контракт.

Стоит добавить, что Чесноков дебютировал в составе сборной Казахстана именно при Адиеве в ноябре 2023 года. Тогда он сделал дубль в матче против Сан-Марино (3:1).

Ранее стало известно об интересе "Крыльев Советов" к другому футболисту сборной Казахстана Абату Аймбетову.

Чесноков - воспитанник футбольной академии усть-каменогорского клуба "Алтай". В период 2021-2022 годов играл за белорусскую "Белшину", после чего перешел в "Тобол". Провел 14 матчей за костанайцев в этом сезоне во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 2 ассиста.