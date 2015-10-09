Волевая победа 2:1 определила победителя первого полуфинала Кубка Казахстана

Костанайский "Тобол" одержал волевую победу над столичным "Женисом" в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

Уже на 5-й минуте матча "Тобол" открыл счет: отличился нападающий Александр Зуев, точно пробил по воротам гостей. Однако "Женис" быстро сумел восстановить равновесие - на 27-й минуте бразильский нападающий Адильо отправил мяч в сетку.

Решающий гол в этой напряженной встрече забил Наурызбек Жагоров на 73-й минуте. Форвард "Тобола" воспользовался своим шансом и принес команде важнейшую победу.

Ответная встреча состоится в Астане 30 августа.

Отметим, что уже состоялся первая полуфинальная игра Кубка Казахстана между петропавловским "Кызылжаром" и шымкентским "Ордабасы". Матч завершился неожиданным счетом.