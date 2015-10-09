Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Кубок Казахстана
Сегодня 21:52
 

Волевая победа 2:1 определила победителя первого полуфинала Кубка Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Волевая победа 2:1 определила победителя первого полуфинала Кубка Казахстана ©ФК "Женис"

Костанайский "Тобол" одержал волевую победу над столичным "Женисом" в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Костанайский "Тобол" одержал волевую победу над столичным "Женисом" в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

Уже на 5-й минуте матча "Тобол" открыл счет: отличился нападающий Александр Зуев, точно пробил по воротам гостей. Однако "Женис" быстро сумел восстановить равновесие - на 27-й минуте бразильский нападающий Адильо отправил мяч в сетку.

Решающий гол в этой напряженной встрече забил Наурызбек Жагоров на 73-й минуте. Форвард "Тобола" воспользовался своим шансом и принес команде важнейшую победу.


Ответная встреча состоится в Астане 30 августа.

Отметим, что уже состоялся первая полуфинальная игра Кубка Казахстана между петропавловским "Кызылжаром" и шымкентским "Ордабасы". Матч завершился неожиданным счетом.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 00:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 49 человек

Реклама

Живи спортом!