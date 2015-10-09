Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 22:35
 

Уникальный клуб КПЛ решил отправить футболистов на понижение

  Комментарии

Поделиться
Уникальный клуб КПЛ решил отправить футболистов на понижение ©ФК "Кайсар"

Футбольный клуб "Кайсар" из Кызылорды сообщил об аренде двух своих игроков в команду Первой лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Кайсар" из Кызылорды сообщил об аренде двух своих игроков в команду Первой лиги, передают Vesti.kz.

Как заявила пресс-служба клуба, для получения игровой практики нападающий Нурдаулет Амирбек и полузащитник Мажжан Бауржан отправились в аренду в "Жетысай". Руководство команды надеется, что аренда поможет молодым игрокам набраться опыта и вернуться более готовыми к выступлениям в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Отметим, что "Кайсар" - единственный клуб КПЛ в сезоне-2025, который выступает исключительно казахстанскими футболистами.

Добавим, что ранее жезказганский "Улытау" объявил об уходе своих хавбеков Байжана Маделхана и Аската Ермекулы в тот же "Жетысай", который выступает в Первой лиге - втором по силе дивизионе страны после КПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 11, мужчины
26 июня 19:00   •   не начат
АКАС
АКАС
(Алматы)
- : -
Жетысай
Жетысай
(Жетысай)
Кто победит в основное время?
АКАС
Ничья
Жетысай
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!