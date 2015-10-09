В клубе КПЛ заявили о четырех трансферах. Но есть нюанс

Футбольный клуб "Улытау" из Жезказгана официально объявил сразу о четырех трансферных решениях, передают Vesti.kz.

Однако все они касаются исходящих игроков - команду покинули полузащитники Байжан Маделхан и Аскат Ермекулы, а также защитники Доминик Боловинцев и Динмухамед Кашкен.

Байжан Маделхан, как сообщает пресс-служба команды, продолжит карьеру в Первой лиге - клубе "Жетысай". Он провел за "Улытау" семь матчей во всех турнирах и забил два гола.

Аскат Ермекулы также отправился в "Жетысай", сыграв за жезказганцев в 11 официальных матчах. Доминик Боловинцев пополнил состав клуба в 2025 году и успел провести две игры. Динмухамед Кашкен выступил в пяти матчах за "Улытау" с начала этого года.

Отметим, что после 13 туров премьер-лиги Казахстана "Улытау" занимает 11-е место в таблице, имея в своем активе 12 очков.