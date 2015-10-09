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КПЛ
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В клубе КПЛ заявили о четырех трансферах. Но есть нюанс

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В клубе КПЛ заявили о четырех трансферах. Но есть нюанс ©ФК "Улытау"

Футбольный клуб "Улытау" из Жезказгана официально объявил сразу о четырех трансферных решениях, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Улытау" из Жезказгана официально объявил сразу о четырех трансферных решениях, передают Vesti.kz.

Однако все они касаются исходящих игроков - команду покинули полузащитники Байжан Маделхан и Аскат Ермекулы, а также защитники Доминик Боловинцев и Динмухамед Кашкен.

Байжан Маделхан, как сообщает пресс-служба команды, продолжит карьеру в Первой лиге - клубе "Жетысай". Он провел за "Улытау" семь матчей во всех турнирах и забил два гола.

Аскат Ермекулы также отправился в "Жетысай", сыграв за жезказганцев в 11 официальных матчах. Доминик Боловинцев пополнил состав клуба в 2025 году и успел провести две игры. Динмухамед Кашкен выступил в пяти матчах за "Улытау" с начала этого года.

Отметим, что после 13 туров премьер-лиги Казахстана "Улытау" занимает 11-е место в таблице, имея в своем активе 12 очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 11, мужчины
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