Санкт-Петербургский "Зенит" близок к покупке аргентинского защитника Романа Веги. 21-летний футболист принадлежит клубу "Архентинос Хуниорс", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

По имеющейся информации, 30 июня Вега должен прилететь в Россию для подписания контракта.

"Зенит" может заплатить за молодого игрока девять миллионов евро, выкупив 90 процентов прав на него. Стороны рассматривают заключение контракта сроком на пять лет.



Отметим, что Вега играет на левом фланге обороны, поэтому не будет считаться прямым конкурентом казахстанца Нуралы Алипа за место в составе. В прошлом этот игрок на правах аренды выступал за молодежный состав испанской "Барселоны".

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