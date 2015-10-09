Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Вчера 23:50
 

Капитан "Кайрата" выступил за возвращение клубов РПЛ в еврокубки

Защитник сборной Беларуси и капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович высказался о возвращении российских клубов в еврокубковые турниры, передают Vesti.kz.

Защитник сборной Беларуси и капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович высказался о возвращении российских клубов в еврокубковые турниры, передают Vesti.kz.

"Желаю РПЛ прогрессировать в 2026 году. Желаю прогрессировать всему российскому футболу. Надо, чтобы российские клубы вернулись на международную арену и стали играть в еврокубках. Их сейчас не хватает", - сказал Мартынович в интервью Metaratings.ru.

Мартынович присоединился к алматинскому летом 2024 года из "Рубина" на правах свободного агента. Помимо казанского клуба, в российской премьер-лиги (РПЛ) белорус также защищал цвета екатеринбургского "Урала" и "Краснодара".

Напомним, что с 2022 года российские клубы и национальные сборные лишены права участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Ограничение охватывает все международные турниры, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

