"Готовы к диалогу". В "Ахмате" сделали заявление по трансферу Самородова

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на появившуюся информации об интересе московского "Спартака" к казахстанскому вингеру Максиму Самородову, передают Vesti.kz.

"Ни мы, ни "Спартак" такую информацию не давали. Кто-то выдумывает. Может, агенты. Не знаю. Мы не общаемся. В списке трансферов Максима нет. Но если предложение по нему устроит нас и самого игрока — готовы к диалогу", - приводит слова Айдамирова "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ахмат" запросил 10 миллионов евро у "красно-белых" за трансфер уроженца Актобе.

Самородов выступает за грозненский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) казахстанец сыграл 29 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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