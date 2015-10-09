"Динамо" призвали избавиться от Зайнтудинова

Известный адвокат и преданный болельщик "Динамо" Александр Добровинский подверг критике недавние приобретения московского клуба, заявив, что купленные игроки не принесли ожидаемой пользы, сообщают Vesti.kz.

Летом состав "бело-голубых" пополнили несколько новичков: к команде присоединился полузащитник Данил Глебов, защитник Максим Осипенко и казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов. Однако, по оценке эксперта, эти трансферы не только не укрепили состав, но и стали финансовой ошибкой "Динамо".

"Динамо надо избавиться от прошлых игроков, но не совсем понятно, а куда их деть — это я про Осипенко, Глебова, Зайнутдинова. Они не укрепили команду, клуб выбросил деньги на ветер. Лишь Сергеев оставляет приятное впечатление", — заявил Добровинский в беседе с "Матч ТВ".

Эксперт также предложил возможные шаги для исправления ситуации, указав на то, что Ролану Гусеву следует задуматься о том, чтобы вернуть некоторых ушедших игроков.

"На месте Динамо я бы попытался выкупить обратно Арсена Захаряна, он прошел хорошую школу в Испании, получает сейчас какое‑то время, но мне кажется, что ему все равно там тяжело, а в родном клубе ему будет проще. Надеюсь, что с Бабаевым подпишут долгосрочное соглашение", — отметил он.

"Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Зайнутдинов успел провести 10 игр за "Динамо". В последний раз он выходил на поле 19 октября в матче против "Ахмата" (2:2).

