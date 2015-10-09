Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 12:01
 

"Динамо" призвали избавиться от Зайнтудинова

  Комментарии

Поделиться
"Динамо" призвали избавиться от Зайнтудинова Бахтиёр Зайнутдинов. Фото: ФК "Динамо" Москва©

Известный адвокат и преданный болельщик "Динамо" Александр Добровинский подверг критике недавние приобретения московского клуба, заявив, что купленные игроки не принесли ожидаемой пользы, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Известный адвокат и преданный болельщик "Динамо" Александр Добровинский подверг критике недавние приобретения московского клуба, заявив, что купленные игроки не принесли ожидаемой пользы, сообщают Vesti.kz.

Летом состав "бело-голубых" пополнили несколько новичков: к команде присоединился полузащитник Данил Глебов, защитник Максим Осипенко и казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов. Однако, по оценке эксперта, эти трансферы не только не укрепили состав, но и стали финансовой ошибкой "Динамо".

"Динамо надо избавиться от прошлых игроков, но не совсем понятно, а куда их деть — это я про Осипенко, Глебова, Зайнутдинова. Они не укрепили команду, клуб выбросил деньги на ветер. Лишь Сергеев оставляет приятное впечатление", — заявил Добровинский в беседе с "Матч ТВ".

Эксперт также предложил возможные шаги для исправления ситуации, указав на то, что Ролану Гусеву следует задуматься о том, чтобы вернуть некоторых ушедших игроков.

"На месте Динамо я бы попытался выкупить обратно Арсена Захаряна, он прошел хорошую школу в Испании, получает сейчас какое‑то время, но мне кажется, что ему все равно там тяжело, а в родном клубе ему будет проще. Надеюсь, что с Бабаевым подпишут долгосрочное соглашение", — отметил он.

"Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Зайнутдинов успел провести 10 игр за "Динамо". В последний раз он выходил на поле 19 октября в матче против "Ахмата" (2:2).

Зайнутдинов привлёк внимание 55-кратного чемпиона из Европы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!