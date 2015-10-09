Дебют Кенжебека за "Ахмат" против участника Лиги конференций: прямая трансляция

Сегодня, 13 января, в Белеке (Турция) состоится товарищеский матч между российским "Ахматом" и сербским "Нови-Пазаром". В этой игре за новый клуб может дебютировать вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом главном.

Встреча в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора (УТС) запланирована на 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажут на официальной странице грозненцев в VK.

Команда Черчесова против участников Лиги конференций

Это будет противостояние между восьмой командой текущего сезона российской премьер-лиги (РПЛ) и четвёртой командой сербской суперлиги. В прошлом году "Нови-Пазар" стал бронзовым призёром своей страны и попал в еврокубки, но не смог пройти через квалификацию Лиги конференций.

Для "Ахмата", который тренирует экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов, это будет первый матч с 5 декабря. Клуб начал подготовку к весенней части сезона, которая стартует 1 марта. Помимо Кенжебека в составе имеется ещё один казахстанец Максим Самородов.

У "Нови-Пазара" перерыв намного короче. Сербы не играли с 21 декабря, а уже 31 января возобновят сезон в своём чемпионате.

Казахстанцы против покинувшего "Астану" легионера

Самородов и Кенжебек готовы проявить себя в первой товарищеской игре нового года. Помимо них в составе "Ахмата" есть экс-футболисты алматинского "Кайрата" - российский вратарь Вадим Ульянов и буркинийский нападающий Мохамед Конате.

Несколько дней назад грозненцы усилились молодым российским полузащитником Сергеем Пряхиным, который в прошлом играл за "Кайрат-Москву" и частично проходил сборы с алматинским "Кайратом".

А вот в "Нови-Пазаре" теперь есть вингер сборной Черногории Дритон Цамай, который вторую половину 2025 года играл за "Астану". В десяти матчах за столичных он забил один гол, так и не став важной боевой единицей. И уже сегодня Кенжебек и Цамай, которые в середине сентября играли друг против друга в КПЛ (в битве "Астаны" и "Елимая" - 3:3), могут встретиться в рамках противостояния "Ахмат" - "Нови-Пазар".

