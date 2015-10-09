Галымжан Кенжебек выбрал себе номер в новом клубе

Стал известен игровой номер полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебека в грозненском "Ахмате", сообщают Vesti.kz.

22-летний вингер будет выступать в новом клубе под 23-м номером.

Напомним, после успешного медицинского обследования Кенжебек, в субботу 10 января был представлен в качестве игрока грозненского клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.

Отметим, что другой игрок сборной Казахстана Максим Самородов выступает в "Ахмате" под номером 20.

Последним клубом Кенжебека был "Елимай" из Семея, где он выступал под номером 19.

В карьере 22-летнего игрока также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

Фото: t.me/akhmatgrozny©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!