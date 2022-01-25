"Алипу нужно показывать себя". "Зенит" представил обзор матча с дебютом казахстанца

©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:13

"Зенит" представил обзор матча с "Жилиной" из Словакии, а защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие не только в голевой атаке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Российский клуб крупно выиграл на сборе в Испании, а казахстанца пригласили на второй сбор лидера РПЛ.

В дебютном матче Алип не только поучаствовал в голевой атаке, но и отрабатывал в обороне.

"Вот это интересный момент, когда Алипу нужно бежать и показывать себя. Но нападающий прорывается дальше и удар наносит", - высказались комментаторы об эпизоде с участием казахстанца.

Ранее в России оценили возможности защитника национальной сборной Казахстана.

"Мы с ним уже договорились". Главный тренер "Зенита" высказался о дебюте Алипа и его будущем

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Метки:
Зенит Алип Нуралы Сборная РК по футболу Словакия Межсезонье в КПЛ КПЛ Премьер-лига России


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