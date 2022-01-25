Алип начал, Дзюба завершил. Видео гола "Зенита" с участием казахстанца

Защитник сборной Казахстана и "Кайрата" Нуралы Алип, находящийся на просмотре в "Зените", поучаствовал в голевой атаке санкт-петербургского клуба в контрольном матче с "Жилиной", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На восьмой минуте игры Алип начал атаку, которую завершил Артем Дзюба, открывший счет в матче. На пас казахстанца из глубины сначала откликнулся Дуглас Сантос, который перевел мяч на Далера Кузяева, после чего на ударную позицию был выведен Дзюба.