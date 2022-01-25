Алип дебютировал за "Зенит" с разгромной победы и поучаствовал в голевой атаке

"Зенит" с Нуралы Алипом в составе одержал победу над "Жилиной" в заключительном матче на сборах в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Питерцы забили пять безответных мячей в ворота словацкого клуба. Алип на восьмой минуте поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Артем Дзюба. Кроме того, забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Александр Ерохин, оформивший хет-трик.

Напомним, ранее "Зенит" со счетом 3:0 разгромил "Эмирейтс" из ОАЭ и сыграл вничью с болгарским "Ботевом" - 2:2.

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Напомним, Алип находится в "Зените" на просмотре. 28 января питерский клуб приступит к УТС в Португалии.