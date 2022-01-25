"О, казах". Алип рассказал о первых впечатлениях в "Зените" и поддержке

Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип, находящийся на просмотре в "Зените", поделился впечатлениями от сборов в питерском клубе и рассказал о поддержке партнеров, сообщает "Матч ТВ".

- Каковы впечатления от сбора с "Зенитом"?

- Очень интенсивная работа. Мне это очень понравилось. Практически каждое упражнение - для меня что-то новое.

- Насколько тренировочный процесс отличался от "Кайрата"?

- Скажем, утренние занятия в "Кайрате" в основном в тренажерном зале, здесь нагрузки в том числе через упражнения с мячами получали.

- Как себя в команде чувствовали?

- Пацаны хорошо приняли. По-доброму. Думал, будут говорить: "О, казах" (улыбается). Оказалось все наоборот. Все поддерживали и ребята, и тренеры. Особенно Тимощук и Анюков. Очень тепло встретили, чему очень рад.

- Судя по всему, за вас половина Казахстана сейчас переживает?

- У нас любят своих поддерживать - если кто-то куда-то переходит или находится на просмотре, все действительно наблюдают, комментарии пишут в Instagram (улыбается). Хорошая поддержка из Казахстана.

- Тот факт, что вы на просмотре, заставляет немного волноваться?

- Немного есть страх ошибиться, хочется все сделать по максимуму, чтобы тренеры увидели, все хорошо восприняли. Стараюсь доказывать на все сто процентов!

- С партнерами на поле общий язык находите?

- Из-за микротравмы несколько дней не работал в общей группе. Вчера вернулся. Надеюсь сыграть с "Жилиной", посмотрим, получится ли (разговор состоялся до матча со словаками).

- Как в целом ваше настроение?

- Отличное! Мне очень нравится в "Зените".

Главный тренер "Зенита" высказался о состоянии казахстанца Нуралы Алипа

Напомним, Алип пропустил два матча "Зенита" на сборах в ОАЭ, но попал в стартовый состав на игру с "Жилиной". В этой встрече он поучаствовал в голевой атаке. 28 января "Зенит" начнет УТС в Португалии.