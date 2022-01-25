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В России оценили дебютную игру Алипа за "Зенит"

В России оценили дебютную игру Алипа за "Зенит"
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе "Зенита" на матч против "Жилины" из Словакии, а издание "Спорт-Экспресс" оценила дебют игрока обороны.

Российский клуб разгромно выиграл товарищеский матч, а казахстанец принял участие в голевых действиях одноклубников.

"Но есть и хорошие новости. Впервые на этом сборе в основе вышел Малком - он провел тайм. Во-вторых, в стартовом составе оказался Нуралы Алип - казахстанский защитник "Кайрата" находится на просмотре, но до этого дня штаб сине-бело-голубых его не видел.

Алип вышел в паре с единственным здоровым центральным защитником "Зенита" - 19-летним Хотулевым. Оба - левши, так что это могло повлечь трудности. Но все обошлось - лидеры чемпионата России ни разу не пропустили. Алип выглядел неплохо, но, конечно, долгосрочные выводы по одной игре делать нельзя.

Любопытно, что Семак оставил схему 4-3-3 - ее он называл своей любимой, хотя по ходу сезона почти не использовал. Однако во всех трех матчах первого сбора с усеченным составом "Зенит" с первых минут играл именно по этой расстановке", - выделил автор "С-Э".

Алип дебютировал за "Зенит" с разгромной победы и поучаствовал в голевой атаке

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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