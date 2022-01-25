"Мы с ним уже договорились". Главный тренер "Зенита" высказался о дебюте Алипа и его будущем

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал дебютную игру казахстанца Нуралы Алипа в контрольном матче с "Жилиной" (5:0), а также ответил на вопрос о его будущем в санкт-петербургском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Защитник сборной Казахстана вышел в стартовом составе и даже поучаствовал в голевой атаке, проведя на поле все 90 минут.

– Дзюба в роли центрального защитника – почему нет?

– Почему же, проверяли. Почему нет, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Не знаю, как Алип еще сыграл сегодня 90 минут почти без подготовки. Другие наши три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулева выпал огромная нагрузка. Он почувствовал спазм приводящей мышцы, и у нас было два варианта: либо Кузяева, либо Дзюбу выпускать на эту позицию. Выбрали Артема.

– Нуралы Алип впечатлил вас, и по тренировкам, и по этой игре? Ждать ли его в Португалии?

– Он тоже пока немного тренировался с нами. Что касается игр, он смог принять участие только сегодня. Конечно, хорошо, что он сыграл, у нас есть какая-то пища для размышлений. Но мы с ним уже договорились, что он поедет на второй сбор. В принципе, на сегодняшний день показывает хороший уровень мастерства, отношения к делу. Сегодняшний матч говорит о многом, о его характере. Не каждый после одной тренировки может сыграть целый матч, - цитирует Семака пресс-служба клуба.

Напомним, Алип находится в "Зените" на просмотре. Сборы в Португалии команда Семака проведет в феврале.