Казахстанец Нуралы Алип стал одним из лидеров "Зенита" по количеству желтых карточек в сезона 2023/24. В последней игре Кубка России против московского "Спартака" (2:1) он получил очередное предупреждение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всего с начала сезона Алип провел 26 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах. В них 24-летний казахстанец заработал пять желтых карточек. Столько же предупреждений на счету бразильского полузащитника Вендела и сербского защитника Страхиньи Эраковича. Но они сыграли больше минут, чем Нуралы.

Напомним, что в последней игре Алип появился в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве. Он получил желтую карточку за жесткий ответ сопернику за подзатыльник в пылу борьбы. Позже этот эпизод был прокомментирован отдельно.

До этого Алип получал предупреждения в матчах РПЛ против "Факела" и "Урала" в августе, против ЦСКА в сентябре и против "Ахмата" в октябре.

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