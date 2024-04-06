Алип вырвался в лидеры самых грубых игроков "Зенита"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 12:25
©ФК "Зенит"

Казахстанец Нуралы Алип стал одним из лидеров "Зенита" по количеству желтых карточек в сезона 2023/24. В последней игре Кубка России против московского "Спартака" (2:1) он получил очередное предупреждение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всего с начала сезона Алип провел 26 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах. В них 24-летний казахстанец заработал пять желтых карточек. Столько же предупреждений на счету бразильского полузащитника Вендела и сербского защитника Страхиньи Эраковича. Но они сыграли больше минут, чем Нуралы.

Напомним, что в последней игре Алип появился в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве. Он получил желтую карточку за жесткий ответ сопернику за подзатыльник в пылу борьбы. Позже этот эпизод был прокомментирован отдельно.

До этого Алип получал предупреждения в матчах РПЛ против "Факела" и "Урала" в августе, против ЦСКА в сентябре и против "Ахмата" в октябре. 

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Футбол Премьер-лига России Зенит Алип Нуралы Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Казахстан Россия Спартак Москва Урал ФК ЦСКА Ахмат ФК

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