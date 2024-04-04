Камбэком завершился матч "Зенита" с Алипом в составе

"Зенит" из Санкт-Петербурга одержал победу над "Спартаком" в первом матче 1/2 финала Кубка России, сообщают Vesti.kz. Защитник питерского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Спартак" первым вышел вперед на 12-й минуте после гола Манфреда Угальде. Во втором тайме на 55-й минуте "Зенит", благодаря голу Педро отыгрался. Спустя десять минут Педро оформил дубль и принес победу своей команде.

Алип отыграл первый тайм и был заменен на 46-й минуте. Казахстанец перед перерывом получил желтую карточку после стычки с Угальде, который отвесил ему подзатыльник и был наказан Алипом за этот поступок. Костариканец после толчка со стороны защитника "Зенита" картинно упал и также, был удостоен предупреждения.

Алип дал жесткую ответку за подзатыльник

Ответный матч между этими клубами пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.