Алип дал жесткую ответку за подзатыльник

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип получил предупреждение в матче Кубка России против "Спартака", которая в данный момент проходит в Москве, сообщают Vesti.kz.

На 41-й минуте между Алипом и автором гола в составе "красно-белых" Манфредом Угальде произошла стычка: костариканский форвард в борьбе за мяч дал Алипу подзатыльник. Казахстанец в ответ пихнул соперника грудью и удостоился желтой карточки. Угальде также был предупрежден.

Алип был заменен на 46-й минуте на бразильского защитника Нино.

Отметим, что "Спартак" в первом тайме первым вышел вперед. Но во второй половине "Зенит" забил дважды.