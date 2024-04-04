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"На трансфер, пора с ним прощаться". Как изменилось отношение фанатов "Зенита" к Алипу

"На трансфер, пора с ним прощаться". Как изменилось отношение фанатов "Зенита" к Алипу
©ФК "Зенит"

С момента возобновления сезона российской премьер-лиги (РПЛ) место в стартовом составе санкт-петербургского "Зенита" потерял казахстанский защитник Нуралы Алип. В первой половине кампании 2023/24 казалось, что 24-летний футболист, наконец-то, стал основным в топовом клубе России. Но с приходом в клуб бразильского защитника Нино многое изменилось.

Болельщики сине-бело-голубых, которые начали много хвалить Алипа прошлой осенью, вновь перешли к критике футболиста. По итогам вчерашнего гостевого противостояния между "Зенитом" и московским "Спартаком" в Кубке России уроженцу Актау снова досталось от своих же болельщиков в соцсетях. Корреспондент Vesti.kz цитирует недовольство фанатов.

Накануне "Зенит" смог одержать выездную волевую победу над "Спартаком" в первом полуфинале Кубка России пути РПЛ (2:1). Казахстанский защитник гостей Алип появился в стартовом составе впервые с начала года, но был заменен уже в перерыве.

По итогам первых 45 минут команда уступала с минимальным счетом, а Алип получил желтую карточку после стычки с костариканским форвардом "Спартака" Манфредом Угальде. В итоге главный тренер "Зенита" Сергей Семак выпустил в перерыве бразильца Нино вместо Алипа.

Во втором тайме "Зениту" удалось перевернуть ход встречи и одержать победу со счетом 2:1. Дубль в составе победителей оформил другой бразильский новичок - 18-летний Педро.

Многие болельщики "Зенита" в соцсетях высказали свое мнение относительно уровня игры Алипа. Большинство из них критиковали казахстанца:

"Коваленко, Ахметова и Алипа сразу менять".

"Все г**нища, кроме Педро! Но один в поле не воин! Коваленко - ужас, Эракович и Алип - ужас, Барриос - одни ошибки, Ахметов - пасы только назад или на пять метров".

"Мне показалось, Алип ни одной точной передачи не сделал…".

"Коваленко и Алипа на банку".

"Эракович много ошибок сделал и "дельфину" борьбу проиграл! Алип тоже - куча ошибок. Одного из них на лавку надо и выпускать Нино, скорее всего вместо Алипа, так как у него желтая уже, может легко удалиться!".

"Алип косячит, Коваленко, лично я сразу говорил, не игрок "Зенита". Пугает, что стал иногда Барриос косячить".

"Педро спас Семака от полного провала. Хорошо, что Коваленко сняли и Алипа с желтой карточкой после первого тайма".

"Лучше бы Алип гола не допустил. Только это не к нему, ему больше побыковать".

"Заменили Алипа - лучше стали играть. Выставляйте его на трансфер, пора с ним прощаться".

"Правильные замены: Коваленко никакой, а Алип нервный и косячный с желтой карточкой!", - писали болельщики в комментариях под постами официальных аккаунтов "Зенита" в VK и Instagram, а также в VK-сообществе "Наш Зенит".

Однако встречалось и непопулярное мнение, в котором болельщики хвалили игру казахстанца. Кому-то понравился эпизод, в котором Алип ответил Угальде за подзатыльник в ходе игры и сбил обидчика с ног:

"Алип - красавчик! Как он этого буральде (речь об Угальде - прим. автора) на место поставил"

"Для меня в данном матче играют только Педро, Бара, Эракович и Алип. Остальные ждут путевку на лавку".

"Ахметов и Коваленко, надеюсь, сейчас на лавку сядут. Остальные более-менее стабилизировались. Педро, Барриос, Родригао, Алип, Эракович - красавчики".

"Алип красава, не стал ныть", - пишут они.

Видно, что положительный эффект от игры Алипа у болельщиков заметно упал с начала года, как только казахстанец вновь стал постояльцем скамейки запасных. Если до зимнего перерыва Нуралы застолбил за собой место в основе, в половине случаев отыграв без замен от звонка до звонка, то во второй части сезона конкуренцию у него выиграл новичок Нино.

26-летний игрок в ноябре 2023-го дебютировал в составе сборной Бразилии. Он был куплен "Зенитом" у "Флуминенсе" за пять миллионов евро. И статистика говорит все сама за себя: в пяти стартовых матчах 2024-го Нино суммарно провел на поле 405 минут игрового времени, а Алип - всего 84. 

Совсем без замен с начала года играет сербский защитник Страхинья Эракович (450 минут), а у бразильца Родригао тоже возникли проблемы с игровой практикой, правда он все равно провел на поле больше минут, чем Алип - 91.

Игрок сборной Бразилии Нино оставил Алипа без игрового времени

В пяти матчах после возобновления сезона "Зенит" одержал три победы и дважды сыграл вничью. Команда Семака не потерпела ни одного поражения и имеет разницу голов 9:3 за этот период времени. Вряд ли сейчас что-то изменится, и маловероятно, что Алипу после не очень удачного выхода в старте во вчерашней встрече удастся вернуть место в основе в ближайшие недели.

Поэтому ситуация казахстанского защитника становится похожей на ту, в которой он был до начала этого сезона. Он вновь не первый и даже не альтернативный вариант на своей позиции, а лишь игрок ротации. И каждый шанс, предоставляемый ему, теперь на вес золота.

Болельщики тоже видят в действиях Нуралы больше брака и недоработок, поэтому психологически ему нелегко. Понятно, что он максимально освоился в "Зените", отлично чувствует себя в раздевалке команды, но играть тоже хочется. Однако тут все зависит и от себя, и от уровня конкурентов, и от решения тренерского штаба.

Напомним, что Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. За это время он провел за клуб 51 матч во всех турнирах, но голевыми действиями в них не отметился. В составе клуба он дважды стал чемпионом РПЛ и столько же раз завоевал Суперкубок России. На счету футболиста 31 игра в футболке национальной сборной Казахстана.

Фото: ФК "Зенит"©️

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Футбол Премьер-лига России Зенит Алип Нуралы Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Россия Казахстан Спартак Москва Санкт-Петербург

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