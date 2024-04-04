Скандальная история с ответкой Алипа за подзатыльник получила продолжение

"Спартак" на своем поле уступил "Зениту" (1:2) в первом матче 1/2 финала Кубка России. На 41-й минуте между защитником гостей Нуралы Алипом и нападающим "красно-белых" Манфредом Угальде произошла стычка: коста-риканский форвард в борьбе за мяч дал Алипу подзатыльник. Казахстанец в ответ пихнул соперника грудью и удостоился желтой карточки, как и Угальде, передают Vesti.kz.

Супруга бывшего владельца "красно-белых" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала этот эпизод и оценила нынешний "Спартак".

Камбэком завершился матч "Зенита" с Алипом в составе

"За тот "Спартак" не было стыдно. После покупки Зиньковского мы не принимали решений по трансферам и любым управленческим решениям, но эмоциональная связь с командой была сильна. По духу и настрою это был еще наш "Спартак", в котором реально один за всех.

Тогда еще капитан Георгий Джикия и тренер мило хихикали над Родригао у бровки, а вся команда пересматривала момент удара Николсона в раздевалке. Сравните, как в том матче команда встала на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом, потому что, образно говоря, с капитана нельзя срывать повязку и указывать на место, когда оно под ним самим шатается. После того прощания с игроками и сотрудниками клуба пуповина была перерезана, в том числе с тренером. "Спартак" отправился в свое самостоятельное плавание под руководством Малышева", - приводит слова Заремы "СЭ".

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он был арендован у "Кайрата", затем его выкупили за 2 миллиона евро (данные Transfermarkt). Контракт казахстанца с российским клубом действует до 30 июня 2025 года.