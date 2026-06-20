"Ахмат" может заработать 22 миллиарда на продажах лидеров: Самородов в списке

Грозненский "Ахмат" способен получить крупную сумму за продажу сразу нескольких ведущих футболистов команды, передают Vesti.kz.

Такое мнение высказал известный футбольный эксперт Андрей Созин, оценив перспективы клуба под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

По словам специалиста, руководство грозненцев в ближайшее время должно определиться со стратегией развития: сосредоточиться на борьбе за высокие места или воспользоваться интересом к своим лидерам и укрепить финансовое положение клуба.

"Ахмату" надо определиться: они хотят титулы и медали или поправить финансовое положение. С Черчесовым в следующем сезоне "Ахмат" может быть близко к тройке, пойдёт далеко в Кубке. Но есть вариант продать игроков и сильно исправить положение. "Ахмат" может получить 40 млн евро (22,3 миллиарда тенге - прим. Vesti.kz) за трёх своих лидеров: это Мелкадзе и Садулаев, плюс Самородов. В условиях лимита, конечно. Если Черчесов был нужен ради титулов – это одно. Но он может и игроков прокачать, чтобы потом на них заработать. Так уже было в "Ференцвароше", там Черчесов финансовую ситуацию исправить помог. Так что очень интересно, какой путь выберет "Ахмат" сейчас: титулы или деньги", — цитирует слова Созина "Чемпионат".

Одним из футболистов, которых эксперт включил в список потенциально дорогих продаж, стал вингер сборной Казахстана Максим Самородов. Ранее в российских СМИ уже появлялась информация об интересе к игроку со стороны московского "Спартака".

Напомним, по итогам сезона-2025/26 "Ахмат" набрал 37 очков и занял девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Ранее в "Ахмате" сделали заявление по трансферу Самородова.