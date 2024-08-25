"Ахмат" Самородова сделал камбэк с 0:2. Подробности

"Ахмат" устроил голевую феерию с "Химками" в рамках шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:3. Хозяева поля проигрывали 0:2, затем отыгрались и вели уже 3:2, однако на 90+8-й минуте пропустили третий мяч.

По информации Opta Sports, "Ахмат" отыгрался с минус 2 в матче РПЛ впервые с ноября 2015 года (2:2 с "Кубанью").

Антон Заболотный уже во второй раз в 2024 году оформил гол+пас в РПЛ, до этого у него было лишь два подобных случая за карьеру (в 2017 и 2020 годах).

Илья Садыгов впервые отдал голевую передачу в РПЛ, это его первое результативное действие с октября 2022 года, когда он забивал еще при Спартаке Гогниеве.

Напомним, что казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов не играл из-за травмы.

В следующем туре, 31 августа, "Химки" на своем поле примут ЦСКА, а "Ахмат" дома сыграет с "Акроном".