"Ахмат" Самородова сделал камбэк с 0:2. Подробности

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 10:07
©ФК "Ахмат"

"Ахмат" устроил голевую феерию с "Химками" в рамках шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:3. Хозяева поля проигрывали 0:2, затем отыгрались и вели уже 3:2, однако на 90+8-й минуте пропустили третий мяч.

По информации Opta Sports, "Ахмат" отыгрался с минус 2 в матче РПЛ впервые с ноября 2015 года (2:2 с "Кубанью").

Антон Заболотный уже во второй раз в 2024 году оформил гол+пас в РПЛ, до этого у него было лишь два подобных случая за карьеру (в 2017 и 2020 годах).

Илья Садыгов впервые отдал голевую передачу в РПЛ, это его первое результативное действие с октября 2022 года, когда он забивал еще при Спартаке Гогниеве.

Напомним, что казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов не играл из-за травмы.

В следующем туре, 31 августа, "Химки" на своем поле примут ЦСКА, а "Ахмат" дома сыграет с "Акроном".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2 Динамо М 5 4 0 1 9-3 12
3 Локомотив М 5 4 0 1 12-5 12
4 Спартак М 6 3 2 1 9-3 11
5 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6 ЦСКА М 6 3 1 2 13-4 10
7 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
14 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
15 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16 Крылья Советов 5 1 0 4 3-11 3

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Метки:
Ахмат ФК Химки ФК Самородов Максим Премьер-лига России Казахстанцы за границей Футбол

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