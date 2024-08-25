Адиев вернется в Казахстан? "Ахмат" идет в зоне аутсайдеров РПЛ
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев провел очередной матч во главе "Ахмата" в новом сезоне РПЛ, передают Vesti.kz.
Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев провел очередной матч во главе "Ахмата" в новом сезоне РПЛ, передают Vesti.kz.
В шестом туре чемпионата России грозненский клуб в родных стенах сенсационно проигрывал по ходу матча подмосковным "Химкам" 0:2. Однако, в заключительные 20 минут матча команде Адиева удался камбэк, за этот период времени его подопечные забили три гола. Но, "Химки" не сдались и на 98-й минуте вновь забили, установив окончательный счет - 3:3.
Таким образом, "Ахмат" остался в зоне аутсайдеров РПЛ, имея всего четыре набранных очка после шести матчей.
Отметим, что в этой встрече не принимал участие форвард сборной Казахстана Максим Самородов. Игрок восстанавливается после травмы и уже был замечен в Астане, на матче футзальных сборных Казахстана и Таджикистана.
Следующий матч в РПЛ "Ахмат" проведет против "Акрона" 31 августа.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|2
|Динамо М
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3
|Локомотив М
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|4
|Спартак М
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|6
|ЦСКА М
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|13
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|16
|Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
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