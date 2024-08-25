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Адиев вернется в Казахстан? "Ахмат" идет в зоне аутсайдеров РПЛ

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Адиев вернется в Казахстан? "Ахмат" идет в зоне аутсайдеров РПЛ ©fc-akhmat.ru

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев провел очередной матч во главе "Ахмата" в новом сезоне РПЛ, передают Vesti.kz

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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев провел очередной матч во главе "Ахмата" в новом сезоне РПЛ, передают Vesti.kz

В шестом туре чемпионата России грозненский клуб в родных стенах сенсационно проигрывал по ходу матча подмосковным "Химкам" 0:2. Однако, в заключительные 20 минут матча команде Адиева удался камбэк, за этот период времени его подопечные забили три гола. Но, "Химки" не сдались и на 98-й минуте вновь забили, установив окончательный счет - 3:3. 

Таким образом, "Ахмат" остался в зоне аутсайдеров РПЛ, имея всего четыре набранных очка после шести матчей. 

Отметим, что в этой встрече не принимал участие форвард сборной Казахстана Максим Самородов. Игрок восстанавливается после травмы и уже был замечен в Астане, на матче футзальных сборных Казахстана и Таджикистана. 

Следующий матч в РПЛ "Ахмат" проведет против "Акрона" 31 августа. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2 Динамо М 5 4 0 1 9-3 12
3 Локомотив М 5 4 0 1 12-5 12
4 Спартак М 6 3 2 1 9-3 11
5 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6 ЦСКА М 6 3 1 2 13-4 10
7 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
14 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16 Крылья Советов 5 1 0 4 3-11 3

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Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России

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