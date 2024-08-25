"Ахмат" Самородова сделал камбэк с 0:2. Подробности
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"Ахмат" устроил голевую феерию с "Химками" в рамках шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.
"Ахмат" устроил голевую феерию с "Химками" в рамках шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:3. Хозяева поля проигрывали 0:2, затем отыгрались и вели уже 3:2, однако на 90+8-й минуте пропустили третий мяч.
По информации Opta Sports, "Ахмат" отыгрался с минус 2 в матче РПЛ впервые с ноября 2015 года (2:2 с "Кубанью").
Антон Заболотный уже во второй раз в 2024 году оформил гол+пас в РПЛ, до этого у него было лишь два подобных случая за карьеру (в 2017 и 2020 годах).
Илья Садыгов впервые отдал голевую передачу в РПЛ, это его первое результативное действие с октября 2022 года, когда он забивал еще при Спартаке Гогниеве.
Напомним, что казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов не играл из-за травмы.
В следующем туре, 31 августа, "Химки" на своем поле примут ЦСКА, а "Ахмат" дома сыграет с "Акроном".
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|2
|Динамо М
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3
|Локомотив М
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|4
|Спартак М
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|6
|ЦСКА М
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|13
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|14
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|16
|Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
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