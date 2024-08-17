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Вчера 18:57
 

"Ахмат" потерял Самородова. Подробности

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"Ахмат" потерял Самородова. Подробности ©ФК "Ахмат"

Форвард "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов вынужден пропустить две-три недели из-за травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

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Форвард "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов вынужден пропустить две-три недели из-за травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

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Как отмечает источник 22-летний казахстанский форвард получил мышечное повреждение в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:1). Это ставит под сомнение его участие в предстоящих матчах Лиги наций за сборную Казахстана против Норвегии и Словении, которые пройдут 6 и 9 сентября.

Самородов присоединился к "Ахмату" 6 августа, перейдя из казахстанского "Актобе", и успел провести за новый клуб два матча, однако результативными действиями пока не отметился. Его контракт с грозненцами рассчитан на четыре года. На счету нападающего 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2 Динамо М 5 4 0 1 9-3 12
3 Локомотив М 4 3 0 1 11-5 9
4 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5 Спартак М 4 2 1 1 6-3 7
6 ЦСКА М 4 2 1 1 9-3 7
7 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
9 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12 Акрон Тл 4 1 1 2 6-7 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 5 1 0 4 3-11 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 4 0 1 3 1-7 1

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Самородов Максим Ахмат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России Футбол

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