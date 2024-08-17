"Ахмат" потерял Самородова. Подробности
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Форвард "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов вынужден пропустить две-три недели из-за травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
Форвард "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов вынужден пропустить две-три недели из-за травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
Как отмечает источник 22-летний казахстанский форвард получил мышечное повреждение в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:1). Это ставит под сомнение его участие в предстоящих матчах Лиги наций за сборную Казахстана против Норвегии и Словении, которые пройдут 6 и 9 сентября.
Самородов присоединился к "Ахмату" 6 августа, перейдя из казахстанского "Актобе", и успел провести за новый клуб два матча, однако результативными действиями пока не отметился. Его контракт с грозненцами рассчитан на четыре года. На счету нападающего 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|2
|Динамо М
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3
|Локомотив М
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|5
|Спартак М
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|6
|ЦСКА М
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|8
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|12
|Акрон Тл
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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