Определился победитель главного боя UFC с нокаутом экс-соперника Рахмонова

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 96, главным событием которого стал поединок в среднем весе между американцем Джаредом Каннонье (17-8) и бразильцем Кайо Борральо (17-1), передают Vesti.kz.

Бой прошел всю дистанцию, по итогам пяти раундов судейским решением выиграл Борральо. Для бразильца это 17-я победа в ММА при одном поражении. Каннонье потерпел восьмую неудачу при 17 выигрышах.

До этого поединка Каннонье шел на пятом месте в рейтинге средневесов UFC, а Борральо находился на 12-й строчке.

Win streak lives on 🔥@BorralhoCaio extends it to seven with the UD victory at #UFCVegas96! pic.twitter.com/kCpwPjZ6iL