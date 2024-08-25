Протеже Мейвезера оформил нокаут за 55 секунд
Американский легковес Кермел Мотон (5-0, 4 КО) добился яркой победы за 55 секунд на вечере бокса в Мехико (Мексика), передают Vesti.kz.
Американский легковес Кермел Мотон (5-0, 4 КО) добился яркой победы за 55 секунд на вечере бокса в Мехико (Мексика), передают Vesti.kz.
Он встречался с мексиканцем Виктором Васкесом (5-3-1, 0 КО), которого финишировал в первом раунде. Мотон донес несколько сокрушительных ударов до соперника, оказавшегося на настиле ринга и не убедившего рефери в состоятельности продолжить поединок.
В любителях Мотон добился результата 156-7 и завоевал 18 различных титулов. Он уже несколько лет тренируется под началом Флойда Мейвезера-младшего, подписавшего суперталанта в свое агентство (Mayweather Promotions).
¡SE ACABÓ LA PELEA! ¡UN MINUTO DURÓ! 😱— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 25, 2024
Tramayne Moton sigue con su invicto y noqueó a Víctor Vázquez a un minuto de haber iniciado la pelea. #BoxeoxFSMX pic.twitter.com/6AZjIp3Btr
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