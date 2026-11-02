"Ахмат" без Черчесова: как отставка тренера отразится на Самородове и Кенжебеке?

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов близок к уходу из грозненского клуба. Корреспондент Vesti.kz размышляет о том, как это может сказаться на казахстанцах Максиме Самородове и Галымжане Кенжебеке.
В субботу "Ахмат" на выезде проиграл московскому "Динамо" в РПЛ (0:2). Это поражение стало пятым подряд во всех турнирах для команды, а серия без побед достигла семи встреч. Всего в последних 11 матчах у "Ахмата" только одна победа. Поэтому после такого результата в СМИ начала появляться информация, что Черчесов покинет "Ахмат".
Если Станислав Саламович действительно покинет "Ахмат", то это может сказаться на казахстанских футболистах грозненского клуба. Самородов в последние месяцы испытывает проблемы со здоровьем, но без них он является одним из ключевых игроков команды.
Однако в этом сезоне у Максима не так много получается. Он не демонстрирует ту результативность, которая у него была в концовке сезона 2025/26. Да и атмосфера в команде, с учётом последних результатов, не самая яркая.
Кенжебек же перебрался в "Ахмат" в начале года. Но за это время он отыграл за команду меньше 400 минут во всех турнирах (это меньше пяти полных матчей!). В РПЛ он вышел в старте только один раз за год, а большую часть своих минут получал в Кубке России.
Казахстанские болельщики, активно следящие за ходом карьеры Кенжебека, часто высказывают претензии в соцсетях, адресованные Станиславу Саламовичу. Они считают, что российский тренер игнорирует Кенжебека и губит его талант, не давая игровое время.
Если Черчесов уйдёт, то не исключено, что Кенжебек будет получать больше времени, а рисунок игры всей команды в целом изменится, что может поспособствовать и более яркой игре от Самородова. Но это, опять-таки, зависит от того, кто возглавит команду.
Также не исключаем вариант с зимним трансфером как одного, так и другого. Самородов ещё в летнее трансферное окно был в полушаге от перехода в московский "Спартак", а Кенжебека вряд ли устраивает его отсутствие игрового времени, и он тоже будет не прочь уйти, если поступит хорошее предложение.
Черчесов - в "Кайрат", а экс-тренер Зайнутдинова - в "Ахмат"?
Накануне уже появились слухи, что Черчесов вернётся в Казахстан спустя два года после ухода с поста главного тренера национальной команды. Только не туда же, а в "Кайрат". Алматинцы остались без Рафаэля Уразбахтина, и теперь им нужен новый опытный специалист.
Пока сложно сказать, может ли это быть правдой. Но если контакты действительно налажены, то эта история обещает получиться интересной, пусть и непонятно - насколько эффективной.
А вот в "Ахмат" теперь сватают Ролана Гусева, который с 2025 по 2026 годы работал главным тренером московского "Динамо". Он был наставником казахстанца Бахтиёра Зайнутдинова. Правда, сам Батёка не провёл под его руководством ни одного матча из-за проблем со здоровьем, из-за которых он не играет уже больше года.
Пока официальной информации по Черчесову от "Ахмата" не было, и вообще не факт, что все эти слухи и инсайды правдивы. Ведь есть вероятность, что Станиславу Саламовичу ещё дадут шанс выправить ситуацию.
Пока же отметим, что после 13 туров РПЛ 2026/27 команда идёт на предпоследнем 15-м месте с 11-ю баллами. До зимнего перерыва им осталось провести четыре матча в чемпионате и одну кубковую встречу.
В текущем сезоне на счету 24-летнего Самородова 13 матчей за "Ахмат" во всех турнирах, в которых он забил гол и сделал ассист. А у 23-летнего Кенжебека шесть игр и одна жёлтая карточка.
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