"Ахмат" без Черчесова: как отставка тренера отразится на Самородове и Кенжебеке?

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов близок к уходу из грозненского клуба. Корреспондент Vesti.kz размышляет о том, как это может сказаться на казахстанцах Максиме Самородове и Галымжане Кенжебеке.

В субботу "Ахмат" на выезде проиграл московскому "Динамо" в РПЛ (0:2). Это поражение стало пятым подряд во всех турнирах для команды, а серия без побед достигла семи встреч. Всего в последних 11 матчах у "Ахмата" только одна победа. Поэтому после такого результата в СМИ начала появляться информация, что Черчесов покинет "Ахмат".





Роль может измениться, но есть вероятность трансфера

Если Станислав Саламович действительно покинет "Ахмат", то это может сказаться на казахстанских футболистах грозненского клуба. Самородов в последние месяцы испытывает проблемы со здоровьем, но без них он является одним из ключевых игроков команды.

Однако в этом сезоне у Максима не так много получается. Он не демонстрирует ту результативность, которая у него была в концовке сезона 2025/26. Да и атмосфера в команде, с учётом последних результатов, не самая яркая.

Кенжебек же перебрался в "Ахмат" в начале года. Но за это время он отыграл за команду меньше 400 минут во всех турнирах (это меньше пяти полных матчей!). В РПЛ он вышел в старте только один раз за год, а большую часть своих минут получал в Кубке России.

Казахстанские болельщики, активно следящие за ходом карьеры Кенжебека, часто высказывают претензии в соцсетях, адресованные Станиславу Саламовичу. Они считают, что российский тренер игнорирует Кенжебека и губит его талант, не давая игровое время.



Если Черчесов уйдёт, то не исключено, что Кенжебек будет получать больше времени, а рисунок игры всей команды в целом изменится, что может поспособствовать и более яркой игре от Самородова. Но это, опять-таки, зависит от того, кто возглавит команду.

Также не исключаем вариант с зимним трансфером как одного, так и другого. Самородов ещё в летнее трансферное окно был в полушаге от перехода в московский "Спартак", а Кенжебека вряд ли устраивает его отсутствие игрового времени, и он тоже будет не прочь уйти, если поступит хорошее предложение.





Черчесов - в "Кайрат", а экс-тренер Зайнутдинова - в "Ахмат"?

Накануне уже появились слухи, что Черчесов вернётся в Казахстан спустя два года после ухода с поста главного тренера национальной команды. Только не туда же, а в "Кайрат". Алматинцы остались без Рафаэля Уразбахтина, и теперь им нужен новый опытный специалист.

Пока сложно сказать, может ли это быть правдой. Но если контакты действительно налажены, то эта история обещает получиться интересной, пусть и непонятно - насколько эффективной.

А вот в "Ахмат" теперь сватают Ролана Гусева, который с 2025 по 2026 годы работал главным тренером московского "Динамо". Он был наставником казахстанца Бахтиёра Зайнутдинова. Правда, сам Батёка не провёл под его руководством ни одного матча из-за проблем со здоровьем, из-за которых он не играет уже больше года.



Пока официальной информации по Черчесову от "Ахмата" не было, и вообще не факт, что все эти слухи и инсайды правдивы. Ведь есть вероятность, что Станиславу Саламовичу ещё дадут шанс выправить ситуацию.

Пока же отметим, что после 13 туров РПЛ 2026/27 команда идёт на предпоследнем 15-м месте с 11-ю баллами. До зимнего перерыва им осталось провести четыре матча в чемпионате и одну кубковую встречу.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Самородова 13 матчей за "Ахмат" во всех турнирах, в которых он забил гол и сделал ассист. А у 23-летнего Кенжебека шесть игр и одна жёлтая карточка.

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