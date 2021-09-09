Главный ньюсмейкер Казахстана: стал героем матча, получил награду от УЕФА и вляпался в допинг в свой ДР

Футболиста сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Руслана Валиуллина точно можно назвать главным ньюсмейкером Казахстана недели. Vesti.kz объясняют почему.

1 сентября о нем узнали не только футбольные фанаты - Валиуллин стал героем матча со сборной Украины, дважды забив в их ворота. А еще он принес сборной Казахстана ничью на 96-й минуте.

Дубль Руслан посвятил своей бабушке, которая ушла из жизни совсем недавно.

Валиуллин был признан лучшим игроком матча Казахстан - Украина. Его оценка - 8,63.

Вошел в символическую сборную четвертого тура квалификации ЧМ-2022.

И в итоге был признан лучшим футболистом этого тура европейской квалификации ЧМ-2022.

Валиуллин пропустил матч с Финляндией, а затем КФФ сообщила , что с большой долей вероятности он не сыграет и в матче с Боснией и Герцеговиной из-за травмы, полученной в игре с Украиной.

Накануне Айдын Кожахмет в своем телеграме ошарашил всех новостью, что Руслан Валиуллин попался на допинге. По данным инсайдера, его тест на употребление запрещенных препаратов оказался положительным. Отмечается, что именно по этой причине футболист не принимал участие в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Какое именно вещество было обнаружено и после какого матча был взят тест на допинг - неизвестно.

А сегодня бывший спортивный директор ФК "Актобе" Асхат Калжанов сообщил, что информация о провале допинг-теста подтверждается. Сам игрок пока ничего сказать не может, потому что сам ничего не знает. Как это отразится на его карьере и вообще, что это было - умышленное действие, ошибка врача сборной или просто недоразумение - сказать нельзя. Но матч Украина - Казахстан вряд ли будет аннулирован.

В Украине пока на это отреагировали так: "Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье". Это заявление тренера сборной Украины Александра Петракова.

Ждем продолжения и развития ситуации. А пока напомним, что это может стать вторым случаем в казахстанском футболе. Напомним, что год назад бахнул скандал с капитаном сборной Бауыржаном Исламханом, который получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Он был обнаружен у него в чемпионате ОАЭ, но до сих пор идут разбирательства.

И тут стоит отметить вот что. Еще 2 сентября мы писали про Руслана, что с медийной точки зрения Валиуллин не является публичным и узнаваемым футболистом. Он не был замечен в каких-либо скандалах. В его Instagram в основном футбольная тематика, но есть фотографии с отдыха и даже с рыбалки, которую он любит. Кроме того, одна публикация посвящена компьютерной игре Far Cry, по которой он скучает. НО КАК ВСЕ ЗА НЕДЕЛЮ ПОМЕНЯЛОСЬ!

Немного о том, кто такой Руслан Валиуллин

По игре латераль "Тобола" из тех исполнителей, про которых принято говорить "таскает рояль". Абсолютно не звездный и не эпатажный игрок - за всю карьеру получил три красные карточки в почти 270 матчах.

Лидер "Тобола", которого характеризуют скромность и старательность, дебютировал во взрослом футболе в 2011 году в возрасте 16 лет, выступая в первой лиге и в турнире дублеров. В КПЛ Валиуллин дебютировал в 2013 году, но провел всего лишь один матч. Полноценно о себе заявить в высшем дивизионе ему удалось в сезоне-2016, когда в 30 матчах получилось забить два гола и сделать один ассист.

В родном "Акжайыке" воспитанник уральского футбола выступал до 2017 года, перейдя затем в "Актобе". В конце 2018-го был приглашен в "Тобол". К настоящему моменту за костанайский клуб во всех турнирах провел 76 матчей и отметился пятью голами.

Звездный час казахстанского футболиста настал в матче с Украиной. Возможно, на данный момент - это его ключевой момент в карьере. В составе сборной игрок дебютировал весной этого года в матче отбора на ЧМ-2022 с Францией, до этого данная позиция практически безальтернативно была закреплена за Дмитрием Шомко. К нынешнему моменту Валиуллин провел четыре встречи в составе национальной команды. Интересно, в ее рядах он мог дебютировать еще в 2016 году. При этом он не проходил институт сборных, сыграв лишь один матч за "молодежку".

Талгат Байсуфинов в ноябре того года пригласил Валиуллина на матч отбора ЧМ-2018 против Дании, который был проигран в Копенгагене со счетом 1:4. Тогда футболист, выступавший за "Актобе", остался на скамейке запасных. Таким образом, его дебют за национальную команду был отложен на четыре с лишним года. Причем Валиуллин после того матча не вызывался в сборную. За это время национальной командой руководили Александр Бородюк, Станимир Стойлов и Михал Билек. То есть свой шанс он получил вновь при Байсуфинове.

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