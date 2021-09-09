Результат аннулируют? Появилась информация по допингу у героя матча сборной Казахстана против Украины в отборе ЧМ-2022

Информация о том, что полузащитник сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин провалил допинг-тест, подтвердилась. Об этом в своем телеграм-канале "Серый Кардинал" сообщил бывший спортивный директор ФК "Актобе" Асхат Калжанов.

"К сожалению, вчерашняя информация по Руслану Валиуллину о провале допинг-теста подтверждается. Сам игрок пока ничего сказать не может, потому что сам ничего не знает. Как это отразится на его карьере и вообще, что это было - умышленное действие, ошибка врача сборной или просто недоразумение - сказать нельзя. Но матч Украина - Казахстан вряд ли будет аннулирован. Единственное, сам Руслан сообщил мне, что уже находится в Казахстане. Будем надеяться, что обойдется", - написал источник.

Какое именно вещество было обнаружено у футболиста и после какого матча был взят тест на допинг - пока неизвестно. Однако именно по этой причине игрок пропустил игру против Боснии и Герцеговины.

Валиуллин стал героем матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против сборной Украины. В той встрече футболист "Тобола" оформил дубль и принес Казахстану ничью (2:2).

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