У героя матча сборной Казахстана против Украины в отборе на ЧМ-2022 обнаружили допинг

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин попался на допинге, сообщает Kozhakhmet_inside_official.

По данным инсайдера, его тест на употребление запрещенных препаратов оказался положительным. Отмечается, что именно по этой причине футболист не принимал участие в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Какое именно вещество было обнаружено и после какого матча был взят тест на допинг - неизвестно.

Благодаря дублю Валиуллина сборная Казахстана в Нур-Султане сыграла с Украиной со счетом 2:2.

Напомним, что двухлетнюю дисквалификацию за допинг, который был обнаружен в чемпионате ОАЭ, отбывает экс-капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан.

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