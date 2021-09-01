Сборная Казахстана вырвала ничью у Украины в матче отбора на чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболуЯремчук, 2 (0:1) ; Валиуллин, 74 (1:1) ; Сикан, 90 (2:2) ; Валиуллин, 90 (2:2)

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 1 сентября, на "Астана Арене" в Нур-Султане подопечные Талгата Байсуфинова принимали соперника в рамках группы D. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Хозяева пропустили в этом матче первыми, причем уже на второй минуте. Ворота Стаса Покатилова распечатал Роман Яремчук.

На 68-й минуте гол сопернику забил Абат Аймбетов, но после просмотра системы VAR он не был засчитан из-за офсайда.

В итоге сократил разрыв Руслан Валиуллин, отличившийся на 74-й минуте. Основное время завершилось ничьей 1:1.

Уже в добавленное время - 93-й минуте - Украину вывел вперед Данила Сикан.

Казалось, Казахстан не успеет отыграться. Но перед самым финальным свистком на 96-й минуте Валиуллин оформил дубль и спас команду от поражения.

Матч пришел в присутствии зрителей при заполняемости трибун на 30 процентов. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

Впереди у сборной Казахстана две гостевые встречи - 4 сентября с Финляндией и 7-го - с Боснией и Герцеговиной. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©

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