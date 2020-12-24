Исламхан дисквалифицирован на два года

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан
узнал вердикт дисциплинарного комитета АФК, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
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Отмечается, что игрок "Аль-Айна" дисквалифицирован на два года.
Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда", вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.
Ранее арабские СМИ сообщали, что "Аль-Айн" будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется серьезному наказанию.
Комментарий игрока по дисквалификации можно прочитать здесь
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