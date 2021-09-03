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Герой матча Казахстан - Украина попал в символическую сборную четвертого тура квалификации ЧМ-2022

Герой матча Казахстан - Украина попал в символическую сборную четвертого тура квалификации ЧМ-2022
©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные

Защитник национальной команды Казахстана по футболу Руслан Валиуллин попал в символическую сборную четвертого тура квалификации чемпионата мира-2022 по версии SofaScore, сообщает KazFootball.kz.

В прошедшем матче Валиуллин получил оценку - 8.8, что позволило ему попасть в сборную отчетного тура по версии данного статистического портала.

Напомним, что матч между сборными Казахстана и Украины прошел в Нур-Султане и завершился со счетом 2:2. Валиуллин отметился дублем.

Следующие две игры подопечные Талгата Байсуфинова проведут на выезде - 4 сентября с Финляндией и 7-го числа с Боснией и Герцеговиной.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Украина

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