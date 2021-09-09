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Тренер сборной Украины отреагировал на проваленный казахстанским футболистом допинг-тест

Тренер сборной Украины отреагировал на проваленный казахстанским футболистом допинг-тест
©eurosport.ru
Новости спорта Футбол Сборные

Тренер сборной Украины Александр Петраков высказал свое мнение по поводу того, что футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин провалил допинг-тест. Его слова приводит Dynamo.kiev.ua.

- Стало известно, что игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил Украине два мяча в матче 1 сентября, сдал положительный допинг-тест. Как вы относитесь к такой информации?

- Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье.

По информации инсайдеров, именно по причине провала допинг-теста Валиуллин не принимал участие в следующем матче сборной Казахстана против Боснии и Герцеговины.

Какое именно вещество было обнаружено у футболиста и после какого матча был взят тест на допинг - неизвестно.

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Метки:
Украина Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Допинг Валиуллин Руслан

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