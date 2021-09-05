Казахстанец признан лучшим футболистом четвертого тура отбора ЧМ-2022 в Европе

Защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин признан лучшим футболистом четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Валиуллин опередил футболиста сборной Швеции Виктора Клаэссона и капитана сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко.

Напомним, в матче с Украиной казахстанский футболист оформил дубль, принеся сборной Казахстана ничью на 96-й минуте. Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 2:2. После матча Валиуллин посвятил свой дубль скончавшейся бабушке.

Видео дубля, или как Казахстан на 95-й минуте вырвал ничью у Украины в матче отбора на ЧМ-2022

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!