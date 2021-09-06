Сборная Казахстана может лишиться капитана и еще двух футболистов на матч с Боснией и Герцеговиной

Национальная сборная Казахстана по футболу может лишиться трех ключевых футболистов в преддверии выездного матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, сообщается на сайте КФФ.

Защитники Марат Быстров и Руслан Валиуллин, а также форвард Абат Аймбетов получили повреждения в прошедших поединках.

"Медобследование показало, что Быстров и Валиуллин с большой долей вероятности не сыграют в следующей игре квалификации. Марат в матче против Украины получил повреждение ахилла, а Валиуллин - мышечную травму. Что касается Аймбетова, то в столкновении с игроком сборной Финляндии он заработал рецидив травмы плеча.

Перед игрой тренерский и медицинский штабы примут окончательное решение относительно их участия в матче против Боснии и Герцеговины", - говорится в заявлении КФФ.

Напомним, ранее появилась информация, что принять участие в матче не сможет защитник Нуралы Алип.

Матч с Боснией и Герцеговиной состоится на выезде в ночь с 7 на 8 сентября в Зенице. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.

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