Сборная Казахстана по футболу понесла серьезную потерю перед следующим матчем в отборе ЧМ-2022

Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип не сыграет в предстоящем отборочном матче чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Несмотря на усилия менеджмента сборной, Алипу не успели оформить визу. Когда федерация подавала документы, Нуралы выступал в Лиге конференций и его паспорт физически не мог находиться в посольстве. Футболист уже улетел из Хельсинки в Казахстан.

Также из-за визовых проблем в сборной отсутствует капитан команды Азат Нургалиев. При этом в расположении сборной находится Бахтиер Зайнутдинов, который по аналогичной причине пропустил предыдущую игру с Финляндией (0:1).

Напомним, матч с Боснией и Герцеговиной состоится в ночь на 8 сентября в Зенице. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.

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